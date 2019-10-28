Переход на оплату мусора по факту отложили. Взамен могут появиться мусорные нормы городов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Планы ввода для россиян оплаты вывоза мусора по факту отсрочили, потому что технически это оказалось сложно реализовать. Российский экологический оператор (РЭО) предложил вместо этого ввести нормативы образования коммунальных отходов для каждого населенного пункта в отдельности, сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Алексей Макрушин.

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Сейчас стоимость коммунальной услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" (ТКО) для населения рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и очень округленной статистической величины - норматива образования мусора для жителей региона. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива", и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту". Минприроды начало прорабатывать этот вопрос, а весной замглавы ведомства Владимир Логинов заявлял, что правовая база для перехода может быть создана в 2019 году.

"После того, как Минприроды осознало набор проблем, которые возникают при переходе к расчету по факту, вся тема несколько зависла. Сложно измерить сам факт. Возникает необходимость раскидать этот факт на жилые и нежилые помещения, - сказал Макрушин ТАСС. - Набор проблем здесь такой большой, что проще внимательно посмотреть на нормативы и их отрегулировать. Задача вырисовывается в том, чтобы дифференцировать нормативы по каждому населенному пункту".

Он пояснил, что нормативы в этом случае будут исчисляться из реального объема: сколько из конкретного города или деревни мусоровозы привезли смешанных коммунальных отходов - столько идет в зачет жителям. При этом предстоит "дожать историю с весами": они должны быть на въезде и выезде каждого полигона и сортировок. По мнению Макрушина, Россия сможет приблизиться к этой системе нормативов уже в 2020 году, когда региональные операторы отработают в своих субъектах год и будут лучше понимать ситуацию.

Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик сочла идею РЭО хорошей, но отметила, что для справедливых нормативов потребуется адекватная методология и натурные замеры. "Структура нормативов в регионах очень дифференцирована. Она индивидуальна для региона. Фактически не было замеров, надо их делать. Я считаю, что нормативы должны быть обоснованными для той морфологии и тех условий жизни, которые есть в регионе", - сказала она.

Путаница нормативов

"Я считаю, что ни в коем случае нельзя отходить от инициативы, связанной с расчетом оплаты по факту", - категорически не согласился председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он напомнил, что "с нормативами происходит бардак, они отличаются от региона к региону иногда в 600 раз" и "могут устанавливаться "от балды". В части субъектов норматив привязан к площади жилья, а не числу проживающих, что, по его мнению, также неправильно.

"Оплата по факту - единственная справедливая система. Это поручение председателя правительства. Переход на расчет по фактическому объему - это хороший повод осуществить полноценную замену контейнерного парка. Закупить хорошие контейнеры для городов, которые способны оценивать вес и объем накопленных отходов. На мой взгляд, закупать их [надо] централизованно через федеральную программу", - добавил депутат.

Оплата мусора по факту помимо всего прочего стимулирует людей рачительно относиться к ресурсам, отметила в разговоре с ТАСС председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева. "Сегодня миллиарды вещей ежегодно оказываются на свалке. Необходимо стать более экономными, ресурсосбережение должно стать главным принципом потребительского поведения каждого человека. Переход на оплату жителями услуги по удалению фактически накопленных ими отходов обеспечивает не только прозрачность начисления платежа для населения (а значит, и повышение уровня доверия граждан к системе обращения с отходами), но и служит существенной мотивацией для людей выбрасывать меньше мусора, ведь это напрямую влияло бы на размер их платы", - сказала она.

Дударева также отметила серьезную разницу между нормативами образования мусора, которые установили регионы: где-то они исчисляются в объеме, где-то в массе, причем везде используется разный коэффициент плотности коммунальных отходов. "Оказалось, что одни люди выбрасывают в год только 65 кг твердых коммунальных отходов (Республика Дагестан), а другие - 780 кг (Иркутская область). А жители Успенского района Краснодарского края вообще относят в контейнеры 1080 кг мусора в год на одного человека. Что это? Ошибка? Умысел?" - продолжила эксперт.

Она предложила оттолкнуться от мнения россиян, как они считают, им нужно начислять стоимость вывоза мусора.

Участники рынка и чиновники неоднократно высказывали мнение, что технической возможности справедливо измерить объем "факта" и распределить его стоимость по жильцам дома сейчас в РФ нет. В июле 2019 года ТАСС стало известно, что правительство РФ рассматривает возможность мягкого сценария перехода на факт: россиянам могут предложить оплачивать число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Такой опцией сейчас могут пользоваться юридические лица.