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В Росстате назвали регионы с самым низким уровнем безработицы

Как сообщили в ведомстве, такой показатель в июне - августе наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Самый низкий уровень безработицы в июне - августе наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге, а самый высокий - в Ингушетии, Чечне и Республике Северная Осетия-Алания. Такие данные приводятся в материалах Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

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Согласно данным Росстата, численность рабочей силы составила в этот период времени 75,5 млн человек, из них 3,3 млн, или 4,4% населения, числились как безработные.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа - в целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, Чеченской Республике - 13,4%, Республике Северная Осетия-Алания - 12,6%.

При этом, согласно данным Росстата, самые низкие показатели безработицы зарегистрированы в Москве - 1,3%, Санкт-Петербурге - 1,4% и в Ямало-Ненецком автономном округе - 2,1%.

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Россия
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