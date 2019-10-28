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В Хабаровском крае завершилась пассажирская навигация по Амуру

С отдаленными территориями края после завершения навигации наладят авиасообщение

ТАСС, 28 октября. Пассажирская навигация на Амуре завершилась в Хабаровском крае. С отдаленными территориями региона, где нет транспортной альтернативы, наладят авиасообщение, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"С завершением пассажирской навигации по реке Амур с отдаленными территориями края, не имеющими альтернативного транспортного сообщения, будет налажено авиасообщение", - сообщила пресс-служба, сославшись на информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства края

Так, с 4 ноября возобновляются авиарейсы по маршрутам между Хабаровском и Чегдомыном, а также по направлению Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Хабаровск. Полеты будут выполняться до Чегдомына по вторникам и четвергам, до Богородского по понедельникам. В зависимости от тарифа стоимость полета до Чегдомына составит от 3500 до 5525 рублей, до Богородского от 3206 до 6412 рублей.

С 6 ноября на период осенней распутицы до момента обустройства и открытия официальных ледовых переправ регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Хабаровск - Новокуровка - Победа возобновит авиакомпания "UTair - Вертолетные услуги". Полеты вертолетом Ми-8 будут осуществляться по понедельникам и средам, тариф до Новокуровки составит 1276 рублей, до Победы - 1915 рублей.

"Несмотря на то, что навигация закрыта, возникла необходимость в дополнительной работе пунктов пропуска через государственную границу РФ "Хабаровск" и "Покровка". Срок закрытия перенесен на 31 октября", - уточняет пресс-служба.

Всего на поддержку компаний "Амурские пассажирские перевозки" и "Компасс", которые оказывают речные транспортные услуги населению, из краевого бюджета было выделено более 126 млн рублей субсидий. В регионе более 10 речных маршрутов включены в перечень субсидируемых как социально значимые.

Во время сезона перевозок по реке Амур, который продлился с 27 апреля по 27 октября, из-за сложной гидрологической обстановки временно приостанавливалась работа речных пассажирских маршрутов, менялось расписание и места бункеровки судов.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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