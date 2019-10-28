"Ъ": "Силмаш" будет единственным участником конкурса по турбинам большой мощности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Силовые машины" Алексея Мордашова стали единственным участником правительственного конкурса на получение субсидии для разработки пилотных образцов отечественных газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Спрос на российские ГТБМ возник после скандала с поставкой турбин немецкой компании Siemens в Крым в 2017 году. Тогда Минпромторг добился выделения 7 млрд рублей из бюджета на разработку отечественных аналогов ГТБМ. Объем российского рынка оценивается в 80 машин.

По информации издания, всего на разработку турбин из бюджета на 2019-2021 годы будет выделено 7 млрд рублей. Собеседники издания пояснили, что "Силовые машины" подали заявку на предоставление из бюджета 5,08 млрд рублей и не стали претендовать на полную сумму бюджетных субсидий, так как не успели бы полностью освоить средства. Общие же затраты компании на проект создания ГТБМ возросли с начальных 15 млрд до 17,09 млрд рублей.

"Силовые машины" планируют поставить на рынок 16 турбин мощностью 65 МВт и 26 турбин мощностью 170 МВт. Стоимость турбин составит 27,4 млрд и 59,9 млрд рублей соответственно.