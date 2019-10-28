Южная Корея ратифицировала соглашение о свободной торговле с Британией

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея ратифицировал в понедельник соглашение о свободной торговле с Великобританией. Об этом сообщает телеканал KBS.

По его данным, принятый документ нацелен на сохранение льготных условий двусторонней торговли после выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что данное соглашение является превентивной мерой на случай изменения статуса Великобритании в ЕС. По ее словам, документ вступит в силу только после официального выхода Лондона из Евросоюза.

Переговоры по соглашению велись с 2016 года, когда в Великобритании заявили о Brexit. 22 августа этого года соглашение между Сеулом и Лондоном было подписано и ожидало ратификации парламентами двух стран.