Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Южная Корея ратифицировала соглашение о свободной торговле с Британией

Ранее в Сеуле сообщили, что соглашение является превентивной мерой на случай изменения статуса Великобритании в ЕС

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея ратифицировал в понедельник соглашение о свободной торговле с Великобританией. Об этом сообщает телеканал KBS.

По его данным, принятый документ нацелен на сохранение льготных условий двусторонней торговли после выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что данное соглашение является превентивной мерой на случай изменения статуса Великобритании в ЕС. По ее словам, документ вступит в силу только после официального выхода Лондона из Евросоюза.

Переговоры по соглашению велись с 2016 года, когда в Великобритании заявили о Brexit. 22 августа этого года соглашение между Сеулом и Лондоном было подписано и ожидало ратификации парламентами двух стран.

Теги
ВеликобританияРеспублика КореяBrexit
Реклама на ТАСС
"Ъ": замена на ж/д технике подшипников расширила свой охват
В связи с предписанием Ространснадзора замена роликовых подшипников на кассетные коснулась не только грузовых вагонов, но и локомотивов, пассажирских вагонов, электричек и путевой техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС