Эксперты: рост ВВП России в 2019 году составит около 1%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ускорение роста российской экономики в третьем квартале стало следствием разовых факторов. Эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, полагают, что в четвертом квартале рост ВВП замедлится, а по итогам года окажется на уровне около 1%.

Минэкономразвития 17 октября дало предварительную оценку роста ВВП РФ в третьем квартале. По оценке министерства, показатель в годовом выражении ускорился до 1,9% после 0,5 и 0,9% в первом и втором кварталах соответственно. При этом рост за три квартала оценивается на уровне 1,2%.

Эксперты отмечают, что оценка Минэкономразвития может быть несколько завышена или связана с особенностями статистики. "Оценка Минэкономразвития предварительная, мы ожидаем, что официальная оценка Росстата по ВВП в третьем квартале, которая выйдет в ноябре, может оказаться несколько ниже (на 0,2-0,3 процентного пункта). В целом рынок сейчас ожидает рост в третьем квартале в 1,5%", - отмечает главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин указывает, что при хороших данных по росту промпроизводства в третьем квартале (2,9%) многие сопутствующие показатели остаются в отрицательной зоне роста. "Наибольшее беспокойство вызывают индексы PMI обрабатывающих производств, продемонстрировавших снижение до десятилетних минимумов в начале этой осени, в то время как Росстат продолжает рапортовать о сентябрьском росте объемов выпуска в обработке на 3,2% год к году. Мы считаем, что такие данные о "неустойчивом росте" могут в значительной мере снижать доверие к данным предоставляемой статистики, что существенно повышает сложность получения адекватных оценок экономических реалий", - поясняет он.

Всплеск роста может быть связан с особенностями расчета, полагает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. "Подобно тому, как в прошлом году первичные данные, отнесенные целиком на конец года вместо распределения равномерно на два предшествующих года, привели к существенному всплеску инвестиций и ВВП", - комментирует он.

Урожай и запасы

Резкое ускорение темпов роста ВВП в третьем квартале является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами, такими как значительное увеличение запасов компаний из-за высоких темпов роста промпроизводства и хорошего урожая при слабом внутреннем спросе, объясняет динамику показателя Минэкономразвития Дмитрий Куликов. Он отмечает, что глобальную экономическую причину роста материальных запасов на данный момент найти сложно.

"Изменение запасов материальных оборотных средств является наиболее волатильной компонентой ВВП, что не позволяет рассчитывать на сохранение значительного положительного вклада в рост экономики. Рост запасов в третьем квартале объясняется Минэком в плоскости сохранения положительной динамики роста в промышленности и сельском хозяйстве при наблюдаемом сжатии внешнего спроса. Если увеличение сельскохозяйственных запасов находит некоторое объяснение в смещенной сезонности урожая в этом году, то увеличение запасов промышленных производств является для нас сложно объяснимым", - солидарен с ним Александр Бахтин.

В свою очередь Софья Донец говорит, что формирование запасов происходит на фоне низкого потребительского спроса и инвестиций при устойчивой динамике производства. "Это естественный механизм сглаживания экономической активности. И когда происходит рост запасов, это указывает на то, что производители более позитивно смотрят на перспективы спроса на их продукцию", - поясняет она.

Помимо урожая и роста запасов позитивное влияние на динамику ВВП могли оказать и другие факторы, отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. "В третьем квартале немного пошли на улучшение показатели экспорта. Также не стоит забывать про эффект базы предыдущего года. Из-за резкого пересмотра ВВП в 2018 году в начале 2019 года мы увидели резкий провал годовых темпов роста. Со второго квартала годовые темпы роста ВВП пошли вверх", - указывает он.

Впереди замедление

Темп роста российской экономики в четвертом квартале замедлится, полагают и эксперты, и Минэкономразвития. Министерство сообщает, что динамика потребительского спроса замедляется, даже несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3% год к году в третьем квартале). Тренд на охлаждение потребительского спроса сохранится и в текущем квартале, что приведет к замедлению темпа роста ВВП до 1,4-1,5% в годовом выражении, отмечает МЭР.

Эксперты считают, что замедление может оказаться сильнее прогнозов министерства: в "Ренессанс Капитале" ожидают, что в четвертом квартале экономика вырастет лишь на 1%, а по итогам года рост ВВП составит 0,9-1%, что ниже официального прогноза Минэкономразвития - 1,3%. При этом базовый макропрогноз АКРА также предполагает, что рост российской экономики по итогам 2019 года составит около 1%.

"В 2020 году основные риски для экономического роста в России мы по-прежнему видим, скорее, в состоянии внешнего спроса, чем, например, в росте необеспеченного кредитования", - отмечает Куликов.

Достаточно слабые темпы роста обуславливаются тем, что пока отсутствует масштабный импульс со стороны государственных инвестиций в условиях пробуксовки нацпроектов и "зависания" бюджетных ассигнований, считает Бахтин. По его оценке, рост ВВП в четвертом квартале будет находиться на уровне 1-1,4% и на конец года составит порядка 0,8-1,2%.