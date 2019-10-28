ОПЕК+ на встрече в декабре учтет падение темпов добычи нефти в США

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече в Вене в декабре учтут фактор замедления темпов роста добычи нефти в США, которое наблюдается на протяжении последних месяцев. Говорить об усилении сокращения добычи еще рано, механизм ограничений не безграничен, сообщил в интервью ТАСС на полях саммита Россия - Африка заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Механизм ОПЕК+ показал свою эффективность, но он не безгранично эффективен. То есть все равно есть лимит - сколько можно на себя взять и какие действия могут быть предприняты", - сказал он.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию на предмет таких неопределенностей. Но опять же вы еще посмотрите на США - вы тоже увидите очень сильное замедление темпов роста добычи в последние три - четыре месяца. Роста нет. Де-факто эффективность бурения в Штатах в последние два года почти не растет, она колеблется около одного уровня", - отметил Сорокин.

По словам замглавы Минэнерго РФ, надо отследить, как ситуация в американской добыче будет развиваться до декабря при текущей цене нефти.

"Вы не забывайте, что там примерно половина сланцевой добычи - это независимые маленькие компании, которым сейчас не так легко находить финансирование. Потому что денежный поток они по-прежнему свободный не генерируют, а акционеры требуют доходности. И вот в этой ситуации происходит определенная ребалансировка. Давайте подождем, посмотрим", - заключил он.

О сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. По текущим данным, коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний за пять лет показатель, что является целевым показателем для соглашения. Наблюдатели также отмечают признаки замедления темпов экономического роста мировых экономик, что напрямую может замедлить темпы роста спроса на нефть.