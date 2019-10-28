Тестирование беспилотных авто в Подмосковье может начаться до конца 2019 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей может пройти на Новорижском, Калужском, Киевском, Минском, Сколковском и Можайском шоссе в Подмосковье до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Беспилотные автомобили в Подмосковье могут быть протестированы на Новорижском, Калужском, Киевском шоссе, Минском, Сколковском и Можайском направлениях, а также в подмосковной Балашихе, поселке Нахабино и отдаленных городах. Планируется протестировать передвижение беспилотных автомобилей на городских дорогах, но в особенности важно провести тестирование на загородных трассах", - сказал он.

Федосеев отметил, что пилотные участки дорог планируется оснастить специальным оборудованием, позволяющим беспилотным автомобилям взаимодействовать с инфраструктурой: светофорами, пешеходными переходами и дорогой. "Обмен данными будет обеспечиваться с помощью технологий связи V2X", - уточнил он.

Сейчас эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей проходит в Москве и Татарстане. Ранее "Автонет" предложил расширить зону его действия, добавив Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 г.