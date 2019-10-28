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"Известия": российские продукты "органик" могут исчезнуть из магазинов с начала 2020 года

По данным газеты, проблема связана с невозможностью компаний-производителей пройти необходимую аттестацию к этому сроку

МОСКВА, 28 октября. Отечественные продукты питания с маркировкой "органик" могут исчезнуть из магазинов с 1 января 2020 года, когда в силу вступит закон об органической продукции. Проблема связана с невозможностью компаний-производителей пройти необходимую аттестацию к этому сроку, сообщают "Известия".

Согласно новому закону, изготовители органической продукции должны будут доказать, что производят товары без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, которые могут оказаться в составе, например, удобрений или кормов.

"Пройти необходимую аттестацию можно лишь у сертификационных компаний, которые были утверждены Росаккредитацией", - пишет издание.

После прохождения проверки, изготовители попадут в единый госреестр производителей органической продукции, что позволит им размещать на этикетках российский единый знак соответствия - белый лист на зеленом фоне с надписью "органик".

Однако по информации издания, к началу октября на рынке не работала ни одна сертификационная компания, поэтому производители не имели возможности доказать соответствие своей продукции новым правилам. Как пояснил изданию исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко, даже если такие сертификационные компании появятся немедленно, производители не успеют пройти все необходимые проверки и получить разрешение к 1 января.

По информации газеты, "буквально на днях" разрешение от Росаккредитации получил ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр". На рассмотрении также находится заявка от Роскачества.

Олег Мироненко подчеркнул, что это не изменит ситуацию в корне, так как производители все равно не успеют подтвердить маркировку к 1 января. По его словам, на прохождение сертификации необходимо два месяца без учета проверки документов.

По данным Национального союза производителей и потребителей органической продукции, доля отечественных продуктов на рынке органических товаров составляет 20%, остальное занимает импорт. Закон об органике коснется только российской продукции, тогда как импортные смогут беспрепятственно продаваться на рынке.

В Минсельхозе изданию рассказали, что отечественные компании-изготовители, не получившие сертификат соответствия, будут не вправе размещать на продукции российский единый знак соответствия, но смогут, как и ранее, "беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком".

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