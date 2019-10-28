Рекордный урожай подсолнечника в Волгоградской области превысил 1 млн тонн

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Урожай маслосемян подсолнечника в Волгоградской области в этом году превысил 1 млн тонн - это рекорд региона за все предыдущие годы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации региона.

В августе 2019 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с Владимиром Путиным доложил президенту, что если в 2014 году в регионе перерабатывали 20% масличных культур, то сейчас уже 80%. В течение этого и следующего годов областные власти планируют выйти на 100% переработки масличных культур.

"Свыше миллиона тонн маслосемян подсолнечника уже собрано волгоградскими аграриями. Это рекордный показатель - таких объемов в области не собирали никогда прежде. Полевые работы еще продолжаются. Импульсом для развития этого направления стало наращивание мощностей перерабатывающих предприятий", - сказано в сообщении.

В комитете сельского хозяйства региона (облсельхозе) ТАСС уточнили, что еще в 2017 году было собрано 550,6 тыс. тонн маслосемян подсолнечника с урожайностью 13,1 ц/га, в 2018 году - 967 тыс. тонн при урожайности 15,7 ц/га. "При сохранении площадей сева благодаря обновлению сортов подсолнечника в этом году удалось достичь урожайности 17 центнеров с гектара, из-за этого и рекордный урожай",- пояснила представитель облсельхоза.

В комитете отметили, что в регионе эффективно используются меры государственной поддержки аграриев, это позволяет не только увеличивать объемы сельхозпродукции, но и наращивать экспортный потенциал. По данным облсельхоза, впервые в этом году в Нидерланды с введенного в строй в 2018 году маслоэкстракционного завода "Каргилл Новоаннинский" отправлена партия лецитина из подсолнечника, который применяется в пищевой промышленности, косметологии, медицине.