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Кабмин создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте

Согласно распоряжению правительства, ее площадь составит почти 147 тыс. кв. м
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте (Республика Крым). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В нем отмечается, что площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тыс. кв. м.

В сентябре сообщалось, что власти Крыма уже направили в Минфин пакет документов для создания этой игорной зоны. Глава администрации Ялты Алексей Челпанов тогда рассказал ТАСС, что площадкой для этой зоны станет территория бывшего санатория "Фортуна".

В интервью ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов также отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей. Глава региона подчеркнул, что место ее размещения определялось на общественных слушаниях.

По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 млрд рублей в год.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАксенов, Сергей Валерьевич
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