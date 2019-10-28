Кабмин создал игорную зону "Золотой берег" в Ялте

В Ялте создадут игорную зону. Что о ней известно?

В нем отмечается, что площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тыс. кв. м.

В сентябре сообщалось, что власти Крыма уже направили в Минфин пакет документов для создания этой игорной зоны. Глава администрации Ялты Алексей Челпанов тогда рассказал ТАСС, что площадкой для этой зоны станет территория бывшего санатория "Фортуна".

В интервью ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов также отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей. Глава региона подчеркнул, что место ее размещения определялось на общественных слушаниях.

По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 млрд рублей в год.