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Минприроды в 2019 году предоставит в пользование 30 участков недр для геологоразведки

Как сообщили в ведомстве, заявки принимаются до 16:00 9 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минприроды России утвердило перечень из 30 участков недр, предлагаемых в 2019 году в пользование в целях геологического изучения за счет средств недропользователей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Из 30 участков недр 14 - с прогнозными ресурсами углеводородного сырья, 13 - твердых полезных ископаемых и три - подземных вод. В частности, семь участков недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти, предлагаются в ХМАО - Югра, по два участка - в Волгоградской и Курганской областях, в Пермском крае и Свердловской области - по одному участку", - отмечается в сообщении.

Кроме того, семь участков недр с прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых (золото, свинец и цинк) предлагаются в Красноярском крае; три участка с запасами меди, никеля, свинца и цинка - в Магаданской области, по одному участку с запасами меди, никеля, кобальта и золота - в Республиках Бурятия и Карелия.

В Красноярском крае, Тюменской области и Кабардино-Балкарской Республике в пользование в целях геологического изучения предлагается по одному участку недр, содержащих ресурсы подземных вод.

Последний срок приема заявок - 16:00 (местное время) 9 декабря.

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Россия
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