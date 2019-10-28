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Бывшие топ-менеджеры Facebook и Turkcell назначены операционными содиректорами Veon

Речь идет о Серхи Эрреро и Каане Терзиоглу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon назначил операционными содиректорами компании экс-директора по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серхи Эрреро и экс-главу турецкого оператора Turkcell, члена совета директоров Veon Каана Терзиоглу. Об этом говорится в сообщении Veon.

Ранее Эрреро был назначен на должность операционного директора Veon Ventures (новая структура Veon), к исполнению своих обязанностей он приступил с 1 сентября. Терзиоглу приступит к своим обязанностям с 1 ноября, тогда же пост операционного директора покинет Шелль Йонсен.

Группа Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине; холдингу также принадлежит контроль в GTH (владеет сотовыми активами в Пакистане, Алжире и Бангладеш).

Крупнейшие акционеры Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).

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АлжирАрменияБангладешУкраинаГрузияКазахстанКиргизияУзбекистанПакистанРоссия
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