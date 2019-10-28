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Власти Крыма считают, что игорная зона в Ялте даст рабочие места и увеличит доходы бюджета

Министр финансов республики Ирина Кивико полагает, что новый объект также увеличит туристическую привлекательность региона в течение всего года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Создание игорной зоны в Крыму даст республике новые рабочие места и увеличит доходы регионального бюджета за счет налогов, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.

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В понедельник было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте.

"Для Крыма создание игорной зоны является перспективным проектом. Во-первых, создадутся новые рабочие места, которых ранее не было, - будут абсолютно новые здания, помещения построены. С рабочих мест мы будем получать налоги. Во-вторых, люди, которые будут приезжать играть, будут уплачивать 13% с выигрыша как налог на доходы физических лиц, это тоже пополнит бюджет республики", - сказала Кивико.

Она добавила, что также за сам игорный комплекс владелец будет выплачивать налог на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит 1,5%. Кроме того, новый объект, как рассчитывают власти Крыма, еще больше увеличит туристическую привлекательность региона в течение всего года.

"О предполагаемой сумме доходов, которую республика ожидает получить, мы пока не можем говорить. Сначала необходимо определить победителя конкурса - того, кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны. Когда у нас уже будет победитель, он сделает проект, из которого будет понятно, какая сумма налогов будет поступать в бюджет субъекта", - пояснила собеседница агентства.

В интервью ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей. Глава региона подчеркнул, что место ее размещения определялось на общественных слушаниях.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов ранее сообщил ТАСС, что игорная зона расположится на территории бывшего санатория "Фортуна".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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