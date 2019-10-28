Власти Крыма считают, что игорная зона в Ялте даст рабочие места и увеличит доходы бюджета

В понедельник было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте.

"Для Крыма создание игорной зоны является перспективным проектом. Во-первых, создадутся новые рабочие места, которых ранее не было, - будут абсолютно новые здания, помещения построены. С рабочих мест мы будем получать налоги. Во-вторых, люди, которые будут приезжать играть, будут уплачивать 13% с выигрыша как налог на доходы физических лиц, это тоже пополнит бюджет республики", - сказала Кивико.

Она добавила, что также за сам игорный комплекс владелец будет выплачивать налог на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит 1,5%. Кроме того, новый объект, как рассчитывают власти Крыма, еще больше увеличит туристическую привлекательность региона в течение всего года.

"О предполагаемой сумме доходов, которую республика ожидает получить, мы пока не можем говорить. Сначала необходимо определить победителя конкурса - того, кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны. Когда у нас уже будет победитель, он сделает проект, из которого будет понятно, какая сумма налогов будет поступать в бюджет субъекта", - пояснила собеседница агентства.

В интервью ТАСС глава республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей. Глава региона подчеркнул, что место ее размещения определялось на общественных слушаниях.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов ранее сообщил ТАСС, что игорная зона расположится на территории бывшего санатория "Фортуна".