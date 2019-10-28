Air Astana может использовать режим открытого неба в Пулково при перелетах в США

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Astana рассматривает возможность запуска рейсов из Казахстана в Нью-Йорк через Пулково. Об этом журналистам сообщил президент авиакомпании Питер Фостер. Сейчас обсуждается идея введения седьмой свободы степени воздуха в Пулково, которая в перспективе позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково (и из него) не из "домашнего" региона.

"Действительно, такие планы [по использованию режима открытого неба в Пулково] у нас имеются. В частности, учитывая последние изменения в политике, касающейся воздушного транспорта, компания рассматривает такие планы в отношении рейса между Казахстаном и Нью-Йорком. Конечно же, здесь дело не только в Пулково, должны быть подписаны определенные международные соглашения между Казахстаном и РФ. Для нас это представляет интерес, такие планы мы рассматриваем", - сказал он.

На данный момент Минтранс и компания - оператор Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) рассматривают возможность введения в Пулково режима седьмой степени "свободы воздуха". Инициативу поддерживает вице-премьер Максим Акимов. Эта свобода дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.

Ранее источник ТАСС, близкий к Минтрансу, сообщал, что перечень маршрутов и иностранных авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы из Пулково в рамках седьмой "свободы воздуха", будет определен в 2019 году. Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик отмечал, что седьмая степень свободы будет вводиться постепенно, конкретных заявок от лоукостеров пока нет.

Пулково может стать первым аэропортом в России, в котором будет реализована седьмая свобода воздуха. Сейчас режим открытого неба действует в аэропорту Владивостока, там введен режим пятой степени свободы, согласно которому аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.