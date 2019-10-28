Ставрополье планирует развивать экспорт IT- услуг, туризма и образовательных услуг

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют развивать, помимо экспорта сельхозпродукции, экспорт IT-услуг, туризма и образовательных услуг. Также работают над введением системы tax-free в регионе, сообщила журналистам в понедельник заместитель министра экономического развития края Сузанна Дамир.

"Основная конъюнктура рынка в регионе - сельское хозяйство и промышленность. Край экспортирует аграрную продукцию, удобрения, но мы не должны стоять на месте. Необходимо развивать экспорт IT и образовательных услуг, различные виды туризма. Эти направления являются для нас приоритетными", - сказала Дамир.

По ее словам, Ставрополье экспортирует продукты в страны СНГ - Азербайджан, Казахстан.

"Кроме этого, краевое правительство планирует развитие азиатских рынков, а также стран Ближнего Востока. Что касается экспорта услуг, в приоритете - привлечение туристов, освоение новых ниш. Мы не стоим на месте и берем пример с наших коллег из Санкт-Петербурга и Москвы, которые уже вводят систему электронных виз. Система tax-free - правительство региона тоже над этим работает", - добавила заместитель министра.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.