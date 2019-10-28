Кудрин: самостоятельность субъектов недостаточна для увеличения экономического роста РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Недостаточная самостоятельность субъектов РФ препятствует экономическому росту страны, можно и нужно увеличивать полномочия регионов, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Один из важнейших, он наверное, входит в пятерку главных факторов развития, - это отношения нашего федерального центра и субъектов. В этих отношениях не только не изменились принципиальные институты, когда начались нацпроекты. Я бы даже сказал, что ситуация немного усугубилась" - сказал Кудрин, выступая на пленарной сессии Форума стратегов.

По словам главы Счетной палаты, при переходе на нацпроекты самостоятельность субъектов уменьшилась.

"Мы это демонстрируем соответствующими цифрами: трансферты не увеличились в текущем году, а трансферты на нацпроекты увеличились более чем на 130 млрд руб., но они все связаны", - сказал Кудрин.

"Если мы посмотрим на полномочия субъектов РФ, не только связанные с нацпроектами, то им как правило этих ресурсов не хватает: будь то на здравоохранение, дороги, исполнение целого ряда социальных обязательств... Важнейшим фактором экономического роста страны является увеличение самостоятельности субъектов, уменьшение регламентации этих трансфертов. При этом я думаю, что есть такая возможность и нужно увеличить самостоятельность субъектов", - добавил он.