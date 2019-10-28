Путин поручил предоставить льготы для оплаты авиабилетов детям-инвалидам из ДФО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг", - говорится в документе.

Доклад об этом предписано представить до 15 ноября 2019 года.

Президент также поручил правительству представить предложения, направленные на реализацию на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой перинатальный центр" пилотного проекта по реабилитации детей в возрасте до трех лет, определив источники финансирования указанного проекта.