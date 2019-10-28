На Кубани 18 НКО получат 13 млн рублей субсидий по краевой программе

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/ Власти на Кубани определили 18 победителей конкурса на получение грантов администрации Краснодарского края, этим некоммерческим организациям будет оказана поддержка в виде субсидий в объеме 13 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край лидирует в Южном федеральном округе по количеству НКО, их число достигает 5 тыс. Власти региона оказывают поддержку социально ориентированным организациям, в бюджетах муниципалитетов в 2019 году на эти цели было предусмотрено 168 млн рублей, из краевой казны было выделено 117 млн рублей.

"Утвержден список победителей конкурса на получение грантов администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ. Субсидии получат 18 кубанских НКО. Кубанские НКО получат более 13 млн рублей субсидий из краевого бюджета. Старт программ-победителей будет дан в ноябре. Программы будут реализовываться до октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программы этих НКО направлены на социальную поддержку и защиту населения, оказание помощи инвалидам, военно-патриотическое воспитание и развитие спорта. Всего в конкурсе принимали участие 37 НКО.

Ранее сообщалось, что кубанские НКО в 2019 году выиграли президентские гранты на сумму 87 млн рублей. Власти на Кубани намерены создать единый центр поддержки некоммерческих организаций (НКО) для помощи социально-ориентированным организациям на местах.