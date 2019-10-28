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Путин поручил усилить ответственность за добычу россыпного золота без лицензии

Такое поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2020 года подготовить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии", - говорится в перечне поручений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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