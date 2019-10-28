Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий, бывшие в ведении Госуправделами

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал коммерческие предприятия из ведения Госуправления делами Фонду госимущества Украины (ФГУ) на приватизацию. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении Госуправления делами Фонду госимущества на приватизацию", - сказала она.

По словам Ковалив, в перечень вошли пять предприятий, в отношении которых нет запретов судов и других юридических препятствий на приватизацию. "Среди этих объектов - знаменитый отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети", - уточнила она.

Ковалив сообщила также, что вторым шагом станет передача в ФГУ еще девяти объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

В начале сентября Зеленский поставил задачу до 1 октября текущего года запустить в стране процесс масштабной приватизации и поручил до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro. Продажи". Первый конкурс по продаже больших госкомпаний должен состояться не позже 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн гривен ($11,1 млн) от приватизации госпредприятий, хотя план приватизационных поступлений составлял 21,3 млрд гривен ($789 млн).

В начале года Фонд госимущества утвердил перечень объектов приватизации, подлежащих продаже в 2019 году, которые позже утвердило правительство. На продажу, в частности, планировалось выставить шесть областных энергопоставляющих компаний, а также заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод" и "Украгролизинг".