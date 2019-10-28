Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий, бывшие в ведении Госуправделами

Следующим шагом станет передача Фонду госимущества Украины еще девяти объектов

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал коммерческие предприятия из ведения Госуправления делами Фонду госимущества Украины (ФГУ) на приватизацию. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, находившиеся в управлении Госуправления делами Фонду госимущества на приватизацию", - сказала она.

По словам Ковалив, в перечень вошли пять предприятий, в отношении которых нет запретов судов и других юридических препятствий на приватизацию. "Среди этих объектов - знаменитый отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети", - уточнила она.

Ковалив сообщила также, что вторым шагом станет передача в ФГУ еще девяти объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

В начале сентября Зеленский поставил задачу до 1 октября текущего года запустить в стране процесс масштабной приватизации и поручил до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro. Продажи". Первый конкурс по продаже больших госкомпаний должен состояться не позже 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн гривен ($11,1 млн) от приватизации госпредприятий, хотя план приватизационных поступлений составлял 21,3 млрд гривен ($789 млн).

В начале года Фонд госимущества утвердил перечень объектов приватизации, подлежащих продаже в 2019 году, которые позже утвердило правительство. На продажу, в частности, планировалось выставить шесть областных энергопоставляющих компаний, а также заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод" и "Украгролизинг".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Путин потребовал от главы Подмосковья ускорить строительство дорожной развязки в Химках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС