Клиенты Сбербанка смогут делать переводы в любую страну мира через онлайн-приложение

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сбербанк расширил для своих клиентов возможность денежных переводов за рубеж, добавив в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" опцию перевода средств на счет в любую точку мира. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Перевод можно отправить в долларах или евро, лимит составляет 300 тыс. рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод будет равна 1% от суммы, минимальный размер комиссии -150 рублей.

В начале октября Сбербанк также запустил возможность перевода денег за рубеж на карты Visa и Mastercard в мобильном приложении банка на платформе Android.