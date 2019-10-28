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Компания Samsung выплатила 2,5 млн руб. штрафа за координацию цен на смартфоны и планшеты

По версии ФАС, Samsung координировала цены на смартфоны Galaxy A5 модели 2017 года, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016 года, Galaxy J3 и Galaxy J5 2017 года, а также Galaxy J7 2016 и 2017 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская структура компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - выплатила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Самсунг Электроникс Рус Компани" выплатила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты", - сказали в ведомстве.

Ранее ФАС признала российскую "дочку" Samsung виновной в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов компании, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов (часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции). Ведомство предписало компании оплатить штраф в размере 2,5 млн руб.

Как отмечали в ФАС, к административной ответственности были также привлечены работники ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", которые непосредственно осуществляли контроль над соблюдением цен торговыми посредниками.

Вместе с тем в ФАС уточнили, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила координацию экономической деятельности и оказывала содействие ведомству, что было учтено при назначении штрафа.

История вопроса

ФАС 12 февраля сообщила о возбуждении дела против российской структуры Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - по результатам внеплановой выездной проверки компании, проведенной в 2018 году. По версии ФАС, Samsung координировала цены на смартфоны Galaxy A5 модели 2017 года, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016 года, Galaxy J3 и Galaxy J5 2017 года, а также Galaxy J7 2016 и 2017 года.

Кроме того, вопросы у ФАС вызвали цены на планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1 и Galaxy Tab S2 VE, а также Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

Теги
Россия
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