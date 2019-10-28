Стоимость строительства линий скоростного трамвая в Ростове-на-Дону определят в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость проектирования и строительства линий скоростного трамвая в Ростове-на-Дону планируется определить до августа 2020 года - до этого срока нужно будет разработать предпроектные предложения и составить смету. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"При содействии ведущих научно-исследовательских институтов Санкт-Петербурга и Москвы подготовлен проект технического задания на выполнение работ по разработке предпроектных предложений и определению сметной стоимости проектирования и строительства линий рельсового пассажирского транспорта (скоростного трамвая) в Ростове-на-Дону: микрорайон Левенцовский - административно-деловой центр города - территория бывшего аэропорта Ростов-на-Дону - микрорайон Александровка. <...> Срок окончания работ - 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Изначально, согласно генеральному плану города, в Ростове-на-Дону планировалось построить метро, однако, как сообщили ТАСС в администрации, "существующий пассажиропоток является недостаточным для строительства метрополитена в классическом виде". Поэтому в городе построят скоростной трамвай.

Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.