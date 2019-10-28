Минприроды не видит необходимости в создании госкомпании для координации работ на шельфе

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Минприроды России не видит необходимости в создании специальной госкомпании, которая бы координировала работы на шельфе Арктики. Об этом в интервью ТАСС на полях форума Россия - Африка сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Когда мы создаем специальные госструктуры, такую, например, как "Российский экологический оператор" (РЭО), для формирования новой отрасли переработки твердых коммунальных отходов - тут нужна господдержка. Но для работ, о которых мы говорим, рынок в стране уже сформирован, поэтому не вижу необходимости тратить государству большие деньги. Но есть разные мнения, иногда спорим, но выступаем за конструктив и обоснованность решений", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что для того, чтобы разработка этой территории стала привлекательной, наряду с господдержкой необходимо развивать рыночные отношения и конкуренцию.

"Для этого необходимо обеспечение условий для соискателей, которые выражают готовность работать в этом регионе. Наряду с поддержкой госкомпаний, необходимо развивать рыночные отношения, конкуренцию, которая будет способствовать повышению эффективности в освоении ресурсного потенциала арктических территорий", - считает собеседник агентства.

Доступ к Арктике

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев также выражал мнение, что в создании отдельной госкомпании для координации работ на шельфе нет смысла.

Правительство России в текущем году вновь вернулось к идее открытия доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики. В частности, по мнению вице-премьера Юрия Трутнева, в настоящий момент территория освоена недостаточно, а доступ иностранцев поможет решить эту проблему. При этом, по мнению вице-премьера, координацией работы на шельфе Арктики должна заняться отдельная госкомпания.