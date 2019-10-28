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Саммит Россия – Африка

Глава Минприроды заявил, что добыча в Арктике не будет востребована без господдержки

При этом Дмитрий Кобылкин отметил, что ведомство "отзывчиво к желаниям инвесторов", желающих работать в Арктике, но таких мало

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Разработка проектов по разведке и добыче полезных ископаемых в Арктике не может быть маржинальна и востребована без финансовой поддержки государства, считает министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Что касается привлечения инвесторов, в первую очередь, их интересует стабильность - законодательства, четкое обозначение и следование правилам игры. Инвестор сегодня очень разборчив и пойдет только туда, где ему будет комфортно работать и понятно, куда ему двигаться дальше", - сказал Кобылкин в интервью ТАСС в кулуарах форума Россия - Африка.

При этом он добавил, что Минприроды "отзывчиво к желаниям инвесторов", желающих работать в Арктике, но таких мало.

"Сейчас проекты по разведке и добыче полезных ископаемых в Арктике не могут быть маржинальными или востребованными без финансовой поддержки государства", - добавил собеседник агентства.

Разработка шельфа

В настоящий момент доступ к разработке шельфа Арктики имеют только "Газпром" и "Роснефть". Вице-премьер Юрий Трутнев выступал с инициативой открытия доступа к арктическому шельфу частных и иностранных компаний. Кобылкин выражал сомнения в интересе к разработке шельфа со стороны компаний из-за трудоемкости добычи на арктической территории. Кроме того министр считает, что добыча на шельфе может быть рентабельна только при цене нефти в $100 за баррель и выше.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияСаммит Россия – Африка
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