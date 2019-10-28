Зампред ЕК проводит двустороннюю встречу с представителями Украины по транзиту газа

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович начал двустороннюю встречу с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, передает корреспондент ТАСС с места события.

Через полтора часа должна начаться двусторонняя встреча Шефчовича с министром энергетики России Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. После этого состоятся трехсторонние консультации по газу ЕС - Росиия - Украина.

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.