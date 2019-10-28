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Резиденцию губернатора Смоленской области выставят на продажу

Доход бюджета от ее продажи составит 125 млн рублей

ТАСС, 28 октября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес на рассмотрение региональной думы поправки в законопроект о плане приватизации госимущества, согласно которым на торги выставят его служебную резиденцию. По предварительным оценкам, доход бюджета от ее продажи составит 125 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

Островский на заседании облдумы 12 сентября сообщил о намерении продать резиденцию и служебный автомобиль, а вырученные средства направить на ремонт и обновление материально-технической базы центральных районных больниц региона (ЦРБ) и покупку жилья медикам. В начале октября в план приватизации была включена машина Lexus LS500, в бюджет от ее продажи поступят около 6 млн рублей.

"Алексей Островский внес на рассмотрение в Смоленскую областную Думу проект закона о внесении изменений в прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Предусмотрено включение в него имущественного комплекса, известного как резиденция губернатора, он расположен в поселке Гнездове под Смоленском. Проведена оценка рыночной стоимости, в региональный бюджет поступит порядка 125 млн рублей от продажи", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что поправки, предложенные главой региона, депутаты облдумы рассмотрят на очередном заседании 14 ноября.

В марте 2019 года в интервью ТАСС Островский опроверг слухи о том, что на территории резиденции, где он проживает, разводят косуль. Он уточнил, что объект госсобственности перешел в его распоряжение от прежнего губернатора Сергея Антуфьева, и что из бюджета на содержание резиденции не потратили ни рубля. В ноябре 2018 года прокуратура Смоленской области проводила проверку по факту появления в администрации региона автомобиля Lexus LS 500, стоимость которого может превышать 8 млн рублей, однако нарушений не нашла, так как иномарку властям безвозмездно передала микрокредитная организация "Смоленский фонд поддержки предпринимательства".

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
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