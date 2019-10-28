Проект закона о расширении доступа компаний к шельфу Арктики представят в течение месяца

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Законопроект о доступе компаний к нераспределенному арктическому шельфу будет представлен на общественное обсуждение в течение месяца. Об этом на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года" сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы выступили за расширение доступа к нераспределенному шельфу частных компаний. Соответствующий законопроект готовится, в течение месяца будет представлен на обсуждение", - сказал он.