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Проект закона о расширении доступа компаний к шельфу Арктики представят в течение месяца

Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Законопроект о доступе компаний к нераспределенному арктическому шельфу будет представлен на общественное обсуждение в течение месяца. Об этом на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года" сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы выступили за расширение доступа к нераспределенному шельфу частных компаний. Соответствующий законопроект готовится, в течение месяца будет представлен на обсуждение", - сказал он.

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