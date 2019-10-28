Трутнев предложил Колыме участвовать в подготовке законопроекта о вольном приносе золота

МАГАДАН, 28 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ведет работу над законопроектом о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он попросил власти Магаданской области подготовить свои предложения.

"По поручению Владимира Владимировича Путина мы готовим проект закона о вольном приносе, этот закон разрабатывается в основном по просьбе жителей Магадана, которые больше всего в этом заинтересованы. Для этого нужна целая система, чтобы золото от вольного приноса скупали, сдавали на аффинаж, перерабатывали. Продумайте здесь, как это правильно организовать, чтобы механизм был эффективным и прозрачным", - сказал Трутнев на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Согласно поручению президента Владимира Путина по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока, кабмин должен до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному урегулированию добычи золота индивидуальными предпринимателями. Предложения должны включать, в частности, условия такой деятельности, порядок сбыта золота государству и меры по усилению ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Во время встречи в сентябре президента РФ с общественностью один из ее участников предложил при доработке законопроекта о вольном приносе золота учесть предложения представителей золотопромышленников, в том числе предусмотрев ужесточение ответственности за незаконную разработку недр.

Путин, отвечая ему, отметил, что частные старатели работают там, где компаниям это невыгодно. По его мнению, деятельность золотодобытчиков нужно легализовать, однако необходимо навести порядок в отрасли и выработать определенные правила, чтобы их работа не нарушала права компаний и других индивидуальных старателей. По словам президента, ответственность золотодобытчиков должна наступать в случае, если они допускают серьезные нарушения.