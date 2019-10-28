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Законопроект об особом экономическом режиме в Арктике до конца года будет внесен в Госдуму

Как сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, это необходимо для того, чтобы новый режим заработал в 2020 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Проект закона об особом экономическом режиме в Арктической зоне РФ согласован, до конца года документ будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Законопроект об особом экономическом режиме окончательно согласован на прошлой неделе. До конца года мы его планируем его внести в Думу, чтобы новый экономический режим заработал в следующем году", - сказал он на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года".

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