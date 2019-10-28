Акции "Норникеля" обновили исторический максимум

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В пике роста стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигала 18400 рублей за акцию.

На 14:09 мск акции "Норникеля" торгуются на уровне 17994 рублей.

Акции "Норникеля" растут вслед за ценой на никель, считает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. Росту цен на металл способствует введение Индонезией немедленного запрета на экспорт алюминия с 28 октября 2019 года вместо 1 января 2020 года, полагает она.

Индонезийские компании по добыче никелевой руды в понедельник условились немедленно прекратить экспорт этого сырья. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу ведомства по делам инвестиций страны.

По данным Reuters, такое решение принято на фоне недавнего распоряжения индонезийских властей прекратить поставки никелевой руды на международный рынок с января 2020 года для накопления собственных запасов данного ресурса.