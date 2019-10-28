Экспорт товаров из Ставрополья за три квартала 2019 года превысил $1 млрд

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Ставропольский край за три квартала 2019 года экспортировал продукцию на общую сумму более $1 млрд, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

"По плану мы должны были к 2020 году достичь показателя в $1 млрд. Но, по данным за третий квартал, мы уже достигли этой цифры. Идем уверенно", - сказал собеседник агентства.

Замминистра экономического развития края Сузанна Дамир в свою очередь сообщила журналистам, что экспорт Ставрополья по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года должен удвоиться и составить $2 млрд. "Мы должны удвоить наш экспорт в два раза - до $2 млрд. Понимаем, что самостоятельно бизнес в этом направлении развиваться не сможет. Для этого существуют механизмы поддержки", - сказала Дамир.

Заместитель министра также отметила, что в условиях реализации нацпроекта краевые власти должны провести переориентацию уже устоявшихся экспортных стандартов и реализовывать новые ниши. "Те механизмы, которые реализуются в крае, они есть не везде <...> Например, у нас есть выставка "Мягкое золото России", мы являемся центром меховой промышленности. Также это развитие курортов, развитие таких экспортных услуг, как проведение кинофестивалей. Кинофестиваль "Герой и время", который прошел в Железноводске, - это беспрецедентное событие", - добавила она.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.