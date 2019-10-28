Титов: бизнес-диалог поможет налаживанию связей предпринимателей России и Вьетнама

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Бизнес-диалог "Вьетнам - Россия", форум которого открылся в понедельник в столице Вьетнама, поможет налаживанию прямых связей между представителями деловых кругов двух стран. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, открывая второе заседание бизнес-диалога.

По его словам, год назад стороны провели первый форум для того, чтобы ознакомиться с проблемами в развитии отношений и теми перспективами делового взаимодействия, которые имеются у двух стран. "Перспективы нашего сотрудничества - очень значительные. Но тот уровень торгово-экономических отношений, который сложился между нашими странами, далеко не соответствует потенциалу, который у нас есть", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание на то, что политический уровень отношений между Россией и Вьетнамом пока что гораздо выше, чем экономический. "В ближайшее время нам предстоит реализовать большой совместный потенциал", - подчеркнул он.

В диалоге принимают участие несколько десятков российских и вьетнамских компаний, представляющие такие сферы, как торговля, финансы, недвижимость, туризм, текстильная промышленность, IT и ряд других. "На встрече с российской стороны присутствуют как экспортеры, так и импортеры, которые могли бы наращивать свои торговые обороты. Чтобы эти обороты обеспечивать, здесь присутствуют и представители крупнейших российских транспортных компаний", - сообщил уполномоченный при президенте РФ.

Титов особо отметил, что транспортное сообщение и логистика играют в огромную роль этом процессе развития деловых связей. Он приветствовал намерение крупнейшей частной авиакомпании Вьетнама VietJetAir наладить прямое авиасообщение с городами Сибири и Дальнего Востока. Как заявил в ходе форума представитель авиаперевозчика, VietJetAir уже подписала с руководством аэропорта Владивостока соглашение об открытии регулярного рейса из аэропорта "Камрань" во вьетнамском курортном городе Нячанге. В планах авиакомпании к 2023-2024 годам открыть регулярные рейсы в Хабаровск, Красноярск и Новосибирск. Речь идет не только об обслуживании туристических маршрутов, но и о логистических перевозках.