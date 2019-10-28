Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россельхознадзор согласовал с Турцией ветсертификат на поставки молочной продукции из РФ

Как сообщили в ведомстве, стороны также согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в Турцию зарегистрированных и незарегистрированных животных семейства лошадиных для разведения и воспроизводства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал с Турцией ветеринарный сертификат для поставки на турецкий рынок молочных продуктов из России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что между Россельхознадзором и генеральным управлением по продовольствию и контролю министерства сельского хозяйства Турецкой Республики согласованы следующие ветеринарные сертификаты: на молочные продукты, предназначенные для потребления человеком, подлежащие экспорту в Турецкую Республику", - отмечается в сообщении.

Стороны также согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в Турцию зарегистрированных и незарегистрированных животных семейства лошадиных для разведения и воспроизводства. Экспорт каждой партии продукции в Турцию должен осуществляться в сопровождении этих сертификатов. Поставки могут осуществляться с предприятий, аттестованных ветеринарной службой Турции.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Крыловский научный центр преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение
В пресс-службе Минпромторга отметили, что преобразование позволит укрепить роль центра в развитии отечественной судостроительной науки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС