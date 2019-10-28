Россельхознадзор согласовал с Турцией ветсертификат на поставки молочной продукции из РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал с Турцией ветеринарный сертификат для поставки на турецкий рынок молочных продуктов из России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что между Россельхознадзором и генеральным управлением по продовольствию и контролю министерства сельского хозяйства Турецкой Республики согласованы следующие ветеринарные сертификаты: на молочные продукты, предназначенные для потребления человеком, подлежащие экспорту в Турецкую Республику", - отмечается в сообщении.

Стороны также согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в Турцию зарегистрированных и незарегистрированных животных семейства лошадиных для разведения и воспроизводства. Экспорт каждой партии продукции в Турцию должен осуществляться в сопровождении этих сертификатов. Поставки могут осуществляться с предприятий, аттестованных ветеринарной службой Турции.