Власти Адыгеи планируют построить развязку в поселке на трассе Краснодар - Верхнебаканский

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют построить транспортную развязку в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи на трассе Краснодар - Верхнебаканский. Она разгрузит растущий транспортный поток через Адыгею к морским портам и курортам Черноморского побережья, сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Республика разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства развязки в поселке Энем. Для реализации этого проекта Адыгее необходима поддержка федерального центра, и определенные договоренности по этому вопросу уже достигнуты в минувшую пятницу в ходе рабочей встречи в Москве с зампредседателя правительства РФ Максимом Акимовым", - сказал он на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Развязка на напряженном участке федеральной трассы А-146 (21 км трассы Краснодар - Верхнебаканский) поможет соединить две части большого поселка Энем и значительно снизит аварийность дороги, пояснил глава республики.

С введением в эксплуатацию Керченского моста и с развитием внутреннего туризма на юге страны поток автомобильного транспорта, проходящего по территории Адыгеи и Кубани по федеральным трассам, значительно вырос. Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском районе республики.