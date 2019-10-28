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Суд рассмотрит 5 ноября кассацию братьев Ананьевых на арест имущества по иску ПСБ

Всего ответчиками по иску Промсвязьбанка проходят 12 физических лиц

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа принял решение перенести на 5 ноября рассмотрение кассационных жалоб на арест имущества экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых по иску банка к бывшим владельцам и топ-менеджерам на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С учетом заявленных ходатайств [перенести заседание] до 5 ноября", - сообщила судья.

Кассационные жалобы на определения суда об аресте имущества также подали бывшие глава департамента проектного финансирования ПСБ Александр Афанасьев и руководитель блока частного капитала и управления инвестициями Татьяна Волошкина, которые также являются ответчиками по делу. В рамках коллективной ответственности к ним предъявлены требования в пределах 15,4 млрд рублей и 41 млрд рублей соответственно.

Суть иска

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок.

Ответчиками по иску Промсвязьбанка проходят 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы осуществляли контроль над банком.

В перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников, говорили в Промсвязьбанке.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

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