В КБР за год введут на 2,4 тыс. га больше орошаемых земель, чем за предыдущие пять лет

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. На 2,4 тыс. га больше орошаемых земель, чем за предыдущие пять лет, введут пользование в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. Мероприятия по увеличению площади орошаемых территорий проводятся, в том числе и по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 3,3 тыс. га мелиорируемых земель, в том числе за счет применения широкозахватных дождевальных машин - 3138 га, монтажа оборудования для капельного орошения садов - 37 га, монтажа оборудования для капельного орошения овощных культур - 45 га, приобретения дождевальных машин барабанного типа - 80 га. Таким образом, в текущем году с применением широкозахватных дождевальных машин будет введено в эксплуатацию порядка 7 тыс. га орошаемых земель, что на 2,4 тыс. га больше, чем введено орошаемых земель с применением указанного способа полива в 2014-2018 годах.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем году в рамках реализации ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" уже введены в эксплуатацию объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на площади 5673 га (63,2% от плановых назначений).

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения в рамках регионального проекта КБР "Экспорт продукции АПК" на 2019 год направят 112,6 млн рублей, из них 111,5 млн из федерального бюджета, 1,1 млн из регионального. На конец октября израсходовано 93,1 млн рублей из бюджетов двух уровней, процент освоения средств федерального бюджета достигает 82,7%.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.