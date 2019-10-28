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В трехлетнем бюджете Подмосковья предусмотрели более 365 млрд рублей на нацпроекты

Средства пойдут на реализацию 11 национальных проектов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Московской области выделили свыше 365 млрд рублей для реализации 11 национальных проектов на территории Подмосковья, порядка 120 млрд рублей из них предусмотрены для реализации нацпроектов в текущем году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

"На территории Московской области реализуются 11 национальных проектов. <...> Подмосковье входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроектов. На них в этом году выделено 119,5 млрд рублей из бюджета Московской области и 15,8 млрд рублей из федерального бюджета. За 3 года (2019-2021 годы) из бюджета региона планируется направить на эту работу порядка 365,4 млрд рублей, из федерального бюджета планируется привлечь 44 млрд рублей", - приводят в сообщении слова министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мухтияровой.

Она также отметила, что на базе Центра управления регионом (ЦУР) Московской области работает блок оперативного мониторинга и контроля достижения целевых показателей и результатов нацпроектов в регионе.

"Основной инструмент при контроле за достижением целей нацпроектов - дорожные карты. Цели и результаты национальных проектов трансформированы в 33 приоритетных показателя и конкретные мероприятия госпрограмм, которые раскладываются в дорожные карты и 23 тыс. контрольных точек. Анализируется вся получаемая информация о ходе каждого этапа, в режиме 24/7 оценивается риск недостижения определенного показателя или срока выполнения работ в целом, что нужно сделать, чтобы этого не допустить", - добавила Мухтиярова.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

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