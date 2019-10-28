Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Поводом для консультаций стал вопрос продления контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории, так как действующее десятилетнее соглашение истекает в конце декабря. В том или ином варианте продления соглашения на транзит газа заинтересованы все три стороны. России нужны трубопроводные мощности Украины, так как страна пока не может в 2020 году полностью от них отказаться. Евросоюз заинтересован в стабильных поставках газа в предстоящую зиму, поэтому он будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию. Что касается Украины, то она надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка $3 млрд в год.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялись 19 сентября и впервые за последние годы прошли в конструктивном ключе, отметил по итогам 40-минутной встречи министр энергетики России Александр Новак. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович также указал, что на этой встрече была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы.