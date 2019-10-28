В Tiffany подтвердили, что владелец Louis Vuitton заинтересован в ее покупке

ТАСС, 28 октября. Крупнейшая транснациональная ювелирная компания Tiffany в понедельник подтвердила, что получила предложение о приобретении по цене $120 за акцию от французской группы компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy.

"Пока стороны не ведут переговоры, но совет директоров Tiffany внимательно изучает предложение, чтобы определить дальнейшее направление действий, которое отвечало бы интересам компании и ее акционеров", - сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

По оценкам агентства Bloomberg, сумма предполагаемой покупки может составить $14,5 млрд.

В воскресенье агентство France-Presse (AFP) сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорам, что французская корпорация LMHV намерена купить Tiffany, однако о размере предложенной суммы известно не было. Официальный представитель Tiffany отказался прокомментировать агентству появившиеся сведения о слиянии, назвав их "слухами и спекуляциями".

В случае успешной сделки для LVMH это станет самым крупным в ее истории приобретением. Компания в настоящее время активно расширяет свое присутствие на американском рынке - несколько дней назад она открыла в Техасе свой завод. На церемонии присутствовал владелец LVMH французский миллиардер Бернар Арно и президент США Дональд Трамп. В своих интервью Арно неоднократно указывал на давние и тесные связи с Трампом.

Приобретение Tiffany позволит LVMH значительно усилить свои позиции в ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.