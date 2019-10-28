"Иволги" перевезли более 1 млн пассажиров на участке Москва-Усово

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Современными поездами "Иволга" на участке Москва-Усово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") с момента открытия тактового движения в октябре 2018 года воспользовались более 1 млн пассажиров, следует из сообщения РЖД.

Ежедневно между Белорусским вокзалом и станцией Усово "Иволги" выполняют 38 рейсов, останавливаясь в пути на станциях Фили, Рабочий поселок, Ромашково, Раздоры, Барвиха и Ильинское.

Запуск тактового движения стал возможен благодаря комплексному развитию железнодорожной инфраструктуры Белорусского направления в рамках инвестпрограммы ОАО "РЖД" "Организация движения ускоренных электропоездов Москва - Усово" при поддержке правительства Москвы.

