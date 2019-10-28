Арбитраж ВТО определит размер ответных пошлин Китая на товары США

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) займется установлением размера ответных пошлин, которыми Китай сможет обложить товары США в связи с нарушением американской стороной правил ВТО при введении пошлин на китайскую продукцию в 2007-2012 годах. Такое решение принял в понедельник в Женеве Орган ВТО по разрешению споров (ОРС).

Как сообщил журналистам один из представителей на торговых переговорах в Женеве, говоривший на условиях анонимности, "арбитраж ВТО определит надлежащий уровень ответных мер". "США заявили, что они возражают против просьбы Китая к ВТО разрешить принять ответные меры против импорта США", - отметил он, напомнив, что Китай обратился в ВТО с просьбой одобрить принятие таких мер на сумму $2,4 млрд ежегодно, поскольку США "не выполнили в полной мере ранее принятое ВТО решение по спору, касающемуся пошлин США на некоторые импортируемые китайские товары".

Китай уведомил ВТО 17 октября о том, что добивается введения ответных мер в отношении США на сумму $2,4 млрд в год. Этот вопрос находится в компетенции ОРС. Поскольку США на заседании в понедельник не согласились с предложением КНР, то размер ответных мер теперь уполномочен определить арбитраж.

Апелляционный орган ВТО 16 июля текущего года принял в пользу Китая решение в его споре с США, касающемся американских пошлин на ряд китайских товаров, введенных в 2007-2012 годах, и рекомендовал ОРС предложить США привести свои действия в соответствие с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам. Таким образом, Апелляционный орган поддержал выводы третейской группы, которая ранее рассмотрела данный вопрос. В мае 2016 года Китай инициировал спор с США по пошлинам. Соединенные Штаты мотивировали тогда свою позицию тем, что речь идет о продукции государственных предприятий КНР, и поэтому цена может быть "искаженной", то есть не отражать реальных затрат на производство. Речь шла о таких товарах, как стальные слитки, листовая нержавеющая сталь, горячекатаная сталь и поликристаллический кремний. Однако третейская группа в своем решении 21 марта 2018 года по ключевым пунктам признала обоснованной позицию Китая. В конце апреля того же года США подали апелляцию на решение третейской группы, однако Апелляционный орган признал в итоге правоту Китая.