Reuters: Трамп надеется подписать часть торговой сделки с Китаем раньше срока

ТАСС, 28 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает досрочного подписания значительной части торгового соглашения с Китаем. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Мы надеемся, что, возможно, раньше срока подпишем очень большую часть соглашения с Китаем", - приводит агентство слова главы Белого дома.

11 октября Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". 16 октября Трамп уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Чили.