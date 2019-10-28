Украина заявила о согласии выполнить решение ВТО по спору с Россией по нитрату аммония

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Украина на состоявшемся в Женеве в понедельник заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) согласилась выполнить решение по проигранной России тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, но попросила предоставить ей на это время. Российская делегация, в свою очередь, заявила о готовности к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания один из торговых представителей в Женеве, говоривший на условиях анонимности.

"Украина сделала заявление, выразив намерение выполнить выводы ВТО по ее спору с Россией по антидемпинговым мерам, введенным на нитрат аммония из России, - сказал он. - Украина заявила, что ей требуется разумный период времени для выполнения решения". Как отметил эксперт, на заседании "Россия приветствовала заявление Украины и сообщила, что готова обсуждать этот вопрос с Украиной".

Апелляционный орган ВТО 12 сентября подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. В докладе Апелляционного органа выражена поддержка вынесенному в 2018 году постановлению третейской группы по этому вопросу. Украине рекомендовано привести свои меры, признанные не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91% до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Россия в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая так называемую методику энергокорректировок, которую Украина использовала для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. В 2018 году третейская группа ВТО признала правоту России. Украина обжаловала это решение, однако апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре.