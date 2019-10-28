Мантуров: "мягкий" контракт на 10 МС-21 с Малайзией подписан во время разработки самолета

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Малайзия подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку 10 самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума Россия - Африка.

"Например, с Малайзией, еще на стадии подготовки серийного производства речь шла о порядка 10 самолетах. Но, еще раз, это мягкие соглашения, пока без жестких обязательств, - сказал он. - Мы рассчитываем, что успешное завершение сертификационных испытаний самолета, получение сертификата типа, в том числе европейского, придаст серьезный импульс продвижению на международном рынке. Интерес уже сегодня высокий".

Ранее официально об этом контракте не сообщалось. Однако в начале октября Мантуров говорил, что Россия может предоставить Малайзии государственный кредит на покупку российской авиационной техники, такой вопрос, по его словам, обсуждается в правительстве. Сумму возможного кредита министр не назвал, но пояснил, что в первую очередь речь идет о госкредите на поставку российских вертолетов, а также самолетов-амфибий Бе-200, Sukhoi Super Jet и МС-21. Официальной заявки на кредит от Минфина Малайзии пока не поступало, отмечал он.

Об авиалайнере

МС-21-300 - разрабатываемый самолет, вместимостью от 163 до 211 пассажиров, сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка. В настоящее время летные испытания проходят три самолета, в течение 2019 года к ним присоединится еще одна машина.