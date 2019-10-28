Мантуров: контракт на поставку Замбии одного SSJ 100 в VIP-версии заморожен

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Контракт на поставку одного самолета SSJ 100 в VIP-версии в Замбию заморожен из-за того, что у Замбии недостаточно средств на финансирование контракта. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума Россия - Африка.

"Мы учитываем опыт работы с рынком Мексики, куда было поставлено более 20 самолетов. Помимо изменений в экономике самого региона, сказавшихся на модели эксплуатации поставленных самолетов, остались не до конца решенными и некоторые вопросы по сервисному обслуживанию, были определенные сбои в этой части. По Африке, например, у нас подписан контракт на поставку одной VIP-версии SSJ 100 в Замбию. Но при этом в Замбии, кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии", - сказал Мантуров.

По его словам, Россия продолжит искать потенциальных заказчиков в Африке, но выгодными такие поставки станут только если будут массовыми, а не штучными.

"Будем продолжать активно продвигать свою технику, исходя из формирования пула, речь идет как минимум о 20 самолетах, для того, чтобы мы могли уже жестко подписывать контракты, иметь обязательства, иметь возможность качественно их обслуживать, - сказал министр. - Для нас важно сегодня набрать определенный пул (заказчиков в одном регионе - прим. ТАСС). Если мы наберем этот пул, тогда это будет выгодная история, по крайней мере, с точки зрения того, что SSJ 100 будет эксплуатироваться и обслуживаться своевременно".

В сентябре прошлого года Мантуров сообщил журналистам, что Россия и Замбия подписали договор на поставку одного самолета SSJ 100 в версии VIP, на тот момент стороны также обсуждали поставку еще четырех SSJ 100.