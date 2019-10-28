Россия и Египет обсуждают поставки 15 SSJ-100 в привязке к возобновлению авиасообщения

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Египет обсуждают поставки 15 самолетов SSJ-100 в привязке к вопросу о возобновлении чартерного авиасообщения на курорты республики, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС в рамках форума Россия - Африка. По его словам, переговоры по поставкам самолета МС-21 находятся в начальной стадии.

"По Египту отдельно мы работу такую вели, ведем и продолжаем вести. Речь идет примерно о 15 самолетах. Все упирается в авиасообщение с Хургадой и Шарм-эшь-Шейхом. Будет решен вопрос, я думаю, что коллеги с большим интересом отнесутся к этому треку дискуссии", - сказал он.

"И то же самое касается МС-21, пока это в начальной стадии, с учетом того, что у нас сегодня набраны твердые заказы на 175 самолетов, нам нужно их исполнить в ближайшие пять лет. Сначала поставки на внутренний рынок, нашим коллегам из Евразийского экономического союза, ближнего зарубежья, ну и по дальнему зарубежью у нас также уже есть наработки, куда мы начнем свои поставки", - отметил министр.

Он сообщил, что Россия ведет отдельные переговоры с африканскими партнерами по поставкам гражданской и военной авиатехники, концентрируя внимание именно на гражданском секторе. "С боевой авиацией у нас есть богатое партнерское прошлое, есть настоящее, и есть будущее. С гражданской авиацией все сложнее, поэтому мы сконцентрировали свое внимание именно на ней. Мы в советское время осуществляли в Африку крупные поставки авиатехники, но с 90-х годов прошлого века и вплоть до 2010-х годов гражданские самолеты туда не поставлялись, континент заняли западные страны. Сейчас мы хотим переломить эту тенденцию", - пояснил министр.

О том, что Россия ведет переговоры с Египтом по поставкам SSJ-100 стало известно еще в 2016 году. Тогда обсуждался вопрос поставок 12 лайнеров с опционом еще на 12 машин.