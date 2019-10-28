Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей по иску пищевого комбината

Суд также обязал Навального удалить ролик про комбинат "Московский школьник", поскольку там содержатся сведения, которые порочат деловую репутацию компании

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального, активистки Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией порядка 88 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Судья взыскал с Навального 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 18 тыс. рублей госпошлины. Такую же сумму он взыскал с ФБК и Соболь, которые также выступали ответчиками по иску. Таким образом, суммарно с них решено взыскать около 88 млн рублей", - сообщили в суде.

При этом суд обязал Навального удалить ролик про пищекомбинат, поскольку, согласно решению судьи, там содержатся сведения, которые порочат деловую репутацию компании. Согласно документам, представленным в суд истцом, один из клиентов "Московского школьника" расторгнул с предприятием контракт после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live".

В феврале 2019 года на канале был опубликован видеоролик, в котором одна из бывших сотрудниц комбината раскритиковала его работу. По ее словам, предприятие поставляло в детские учреждения просроченные продукты. После этого комбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он просил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 1,5 млрд рублей компенсации, включая не только возмещение упущенной выгоды, но и репутационного ущерба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта
Индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС