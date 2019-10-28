Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей по иску пищевого комбината

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы взыскал с блогера Алексея Навального, активистки Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией порядка 88 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Судья взыскал с Навального 29,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 18 тыс. рублей госпошлины. Такую же сумму он взыскал с ФБК и Соболь, которые также выступали ответчиками по иску. Таким образом, суммарно с них решено взыскать около 88 млн рублей", - сообщили в суде.

При этом суд обязал Навального удалить ролик про пищекомбинат, поскольку, согласно решению судьи, там содержатся сведения, которые порочат деловую репутацию компании. Согласно документам, представленным в суд истцом, один из клиентов "Московского школьника" расторгнул с предприятием контракт после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live".

В феврале 2019 года на канале был опубликован видеоролик, в котором одна из бывших сотрудниц комбината раскритиковала его работу. По ее словам, предприятие поставляло в детские учреждения просроченные продукты. После этого комбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он просил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 1,5 млрд рублей компенсации, включая не только возмещение упущенной выгоды, но и репутационного ущерба.