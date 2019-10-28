Медведев: экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз

ГОРКИ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на увеличение выпуска гражданских судов в разы в ближайшие годы.

"Я подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года", - сообщил председатель правительства на совещании с заместителями. По его словам, "основная цель - увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе".

"Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз - до 25 млрд рублей, но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что в прошлом году на воду было спущено 32 гражданских судна. "Общий объем выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз", - указал Медведев.